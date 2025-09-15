Подмосковная фармкомпания выпускает более 900 тыс флаконов антибиотиков в месяц

Более 900 тыс. флаконов лекарственных порошков собственного производства выпускает сегодня компания «Алтегра» (группа компаний «АлФарма»). Изготовление лекарственных препаратов — антибиотиков широкого спектра, осуществляется на производственной площадке компании в особой экономической зоне «Дубна». Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Производство лекарственных препаратов компании «Алтегра» в ОЭЗ «Дубна» было запущено в 2023 году. Сегодня компания работает в полторы смены и выпускает 900 тыс. флаконов антибиотиков собственного производства в форме порошка ежемесячно. Предприятие планирует перейти на две смены, что позволит увеличить объемы выпуска примерно до 1,5 млн флаконов в месяц. Объем инвестиций в проект компании «Алтегра» уже превысил 1,7 млрд рублей», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Компания «Алтегра» специализируется на разработке и производстве антибиотиков. Препараты компании используются, в частности, для послеоперационной терапии больных.

«Помимо полного цикла производства собственных лекарственных препаратов, мы также осуществляем фасовку порошков на контрактной основе. В результате, помимо производства 900 тыс. флаконов в месяц наших лекарственных средств, мы выпускаем еще более 500 тыс. флаконов контрактных лекарств. Таким образом, общая текущая мощность нашего предприятия — 40 млн флаконов в год», — отметила генеральный директор «Алтегра» Ольга Турчанинова.

Она также отметила, что проект компании «Алтегра» еще находится в инвестиционной фазе развития. В ближайшее время здесь будет запущена новая производственная линия.

«Условия, созданные на площадке в ОЭЗ «Дубна» позволяют компаниям эффективно развивать свой бизнес. Так, компания «Алтегра» выбрала нашу ОЭЗ для инвестиционного проекта своей дочерней компания — «Алсигма». Этот резидент инвестирует в завод по производству противоопухолевых препаратов порядка 800 млн рублей», — сообщил генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что промышленная ипотека обеспечивает удобство для бизнеса, так как предприниматели могут запустить свое дело на уже готовой инфраструктуре.

«Важное решение принял наш президент (Владимир Путин — ред.) и по экономическим зонам, и по промышленной ипотеке. Потому что современное время требует очень гибких, быстрых решений и всегда здорово, когда предприятие приходит на все готовое», — сказал Воробьев.