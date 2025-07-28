Подмосковная фармкомпания достигла мощности по выпуску 55 таблеток в секунду

Компания «ПСК Фарма», которая работает в подмосковной особой экономической зоне «Дубна», достигла производственной мощности по выпуску лекарственных средств в 55 таблеток и 36 капсул в секунду. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

«Компания «ПСК Фарма» сегодня выпускает 55 таблеток и 36 капсул с лекарственными препаратами в секунду. По итогам 2024 года на предприятии было выпущено 29 млн таблеток. При этом компания продолжает активно инвестировать в развитие — сейчас готовится запуск новой очереди фармпредприятия, что позволит расширить производственные мощности и номенклатуру выпускаемой продукции», — рассказала в своем Telegram-канале зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она также подчеркнула, что на фармпредприятии предприятии резидента ОЭЗ «Дубна» выпускаются 73 наименований препаратов, входящих в перечень ЖНВЛП. Эти препараты можно получить по льготе.

Номенклатура выпускаемых на предприятии препаратов обширна. В ОЭЗ «Дубна» компания разрабатывает и производит высокотехнологичные лекарственные препараты для терапии социально значимых заболеваний в различных нозологиях по полному циклу, включая синтез субстанций.

По некоторым препаратам «ПСК Фарма» является единственным производителем в России. Например, это антибиотик Тедизолид, который применяется для лечения острых бактериальных инфекций кожи и мягких тканей. Еще один уникальный препарат — Сапроптерин, он используется для заболеваний ЖКТ и нарушений обмена веществ.

«Реализация проектов, направленных на импортозамещение, снижение зависимости от иностранных производителей — это один из основных приоритетов страны. Сегодня на инновационной площадке ОЭЗ «Дубна» два завода осуществляют производство лекарственных препаратов. Еще три крупных фармацевтических производственных комплекса на сегодняшний день находятся на стадии строительства», — отметил гендиректор ОЭЗ «Дубна» Антон Афанасьев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что промышленная ипотека обеспечивает удобство для бизнеса, так как предприниматели могут запустить свое дело на уже готовой инфраструктуре.

«Важное решение принял наш президент (Владимир Путин — ред.) и по экономическим зонам, и по промышленной ипотеке. Потому что современное время требует очень гибких, быстрых решений и всегда здорово, когда предприятие приходит на все готовое», — сказал Воробьев.

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