Подмосковье запускает новое поколение индустриальных парков

Губернатор Московской области Андрей Воробьев на ПМЭФ-2025 представил концепцию государственных индустриальных парков нового типа, которые принципиально отличаются от существующих в регионе 75 частных промышленных площадок.

Основное отличие новых парков — комплексный подход к созданию экосистемы для промышленности. В отличие от традиционных промзон, здесь предусмотрена не только инженерная инфраструктура, но и готовые производственные помещения формата Light Industrial, позволяющие предприятиям начинать работу буквально «с колес».

Финансовая модель новых индустриальных парков строится на долгосрочной перспективе. Предлагая льготные условия аренды (от 1 рубля) и налоговые каникулы, регион делает ставку на будущие налоговые поступления от успешных предприятий. Опыт особой экономической зоны «Дубна», где за 10 лет сформировался мощный кластер фармацевтических и IT-компаний, подтверждает эффективность такого подхода.

«Мы сознательно создаем условия, при которых предприятиям выгодно развивать здесь высокие технологии. Когда через 10 лет налоговые каникулы закончатся, а это миг, регион получит современные производства с высокой добавленной стоимостью», — подчеркнул глава региона в интервью РБК.

Новые индустриальные парки станут платформой для привлечения инвестиций в перспективные направления: производство авиакомпонентов, промышленную робототехнику, автоматизацию логистических процессов, резюмировал Воробьев.