Подмосковье запускает акселерационную программу для представителей креативных индустрий

Агентство инвестиционного развития Московской области, центр «Мой Бизнес» Московской области при поддержке Федерации креативных индустрий запускает Акселератор креативных индустрий Московской области — образовательную программу для предпринимателей из 16 направлений креативной экономики региона. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Программа направлена на повышение профессиональных компетенций, развитие деловых связей и формирование практических навыков, необходимых для роста креативного бизнеса.

Участников ждут вебинары и практические сессии, посвященные актуальным мировым и российским трендам, управлению интеллектуальной собственностью, маркетингу и созданию брендов креативных продуктов. Также будут представлены межотраслевые кейсы и инструменты для коммерциализации творческих идей. Старт программы — 20 ноября.

Среди спикеров программы:

Игорь М. Намаконов, генеральный директор Федерации креативных индустрий;

Екатерина Чуковская, директор научно-образовательного центра интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP, вице-президент по R&D Федерации интеллектуальной собственности.

«Мы включаем креативные индустрии в фокус нашей работы, поскольку видим в них перспективу», — подчеркивает Оксана Сергеевна Трушникова, директор АНО «Агентство инвестиционного развития Московской области».

Регистрация участников доступна на сайте.

Финалом программы станет толк-шоу «Креативная экономика Подмосковья: стратегия роста», которое пройдет 4 декабря в креативном пространстве АКИ.лаб. В рамках события будут представлены результаты исследования по креативному предпринимательству в Московской области — ключевые выводы и рекомендации для развития региональной экосистемы.

«Поддержка креативного бизнеса — одна из наших задач. Мы открыты к диалогу и разрабатываем меры поддержки, которые будут способствовать его развитию в Подмосковье», — отмечает заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Кирилл Сергеевич Жигарев.

«Федерация креативных индустрий уже несколько лет поддерживает локальные проекты Подмосковья по развитию креативных индустрий. Акселератором мы открываем долгосрочную совместную работу. Мы видим насколько разнообразен ландшафт креативного предпринимательства в регионе и понимаем, что нужно сделать, чтобы сформировать среду развития устойчивого Креативного Подмосковья», — отмечает генеральный директор Федерации креативных индустрий Игорь М. Намаконов.

Мероприятие организовано центром «Мой бизнес» Московской области в рамках реализации нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.