Подмосковье заняло третье место в рейтинге инновационного развития АПК России в 2025 году

Московская область вошла в тройку лидеров по инновационному развитию агропромышленного комплекса по итогам исследования Россельхозбанка за 2025 год, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Россельхозбанк опубликовал результаты третьего ежегодного исследования инновационности российских регионов в агропромышленном комплексе за 2025 год. Рейтинг учитывает показатели, влияющие на технологическое развитие отрасли, и определяет факторы, способствующие росту АПК и социально-экономическому развитию территорий.

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что регион занял третье место в рейтинге, подтвердив статус одного из самых динамично развивающихся в сфере агропромышленных инноваций. Такой результат стал возможен благодаря комплексной работе: внедрению цифровых решений, развитию «умных» технологий, современным методам селекции и генетики, а также подготовке квалифицированных специалистов.

В Подмосковье уже работают десятки предприятий, использующих роботизацию, автоматизацию и искусственный интеллект. Например, завод «Черкизово-Кашира» функционирует по принципу «Индустрия 4.0», где все этапы производства автоматизированы и контролируются IT-специалистами. На предприятиях «Сыровар» и «Истринская сыроварня» роботы участвуют в процессе созревания сыров. В теплицах климат поддерживают автоматизированные системы, а на перерабатывающих предприятиях используется современное оборудование. Регион продолжает цифровизацию отрасли, формируя современную экосистему для устойчивого роста.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.