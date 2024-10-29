Подмосковье заняло 1 место в РФ по объему списания долгов по бюджетным кредитам

Московская область стала первой по объему списанных кредитов, полученных из федерального бюджета на развитие региона. Задолженность 25 российских регионов в общем объеме 25,9 млрд рублей была списана за счет поступивших в федеральный бюджет налогов от реализации новых инвестиционных проектов (НИП) в этих субъектах за 2023 год. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

«За счет высокой налоговой отдачи от новых инвестиционных проектов, реализуемых в Московской области, региону была списана задолженность по бюджетным кредитам на сумму 14,16 млрд рублей. Это с большим отрывом первое место по объему списаний среди российских регионов, и эта сумма увеличилась кратно. Для сравнения в прошлом году Подмосковью была списана задолженность на сумму 2,1 млрд рублей. Высвободившиеся за счет списания средства регион направляет на развитие транспортной, энергетической и коммунальной инфраструктуры, необходимой для запуска новых инвестпроектов», — отметила зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Программа по списанию задолженностей субъектов РФ по бюджетным кредитам за счет налоговых поступлений в федеральный бюджет от новых инвестиционных проектов была утверждена в конце 2020 года. Активное формирование Сводного реестра НИП, с утвержденными на федеральном уровне критериями, началось в 2021 году.

На сегодняшний день Московская область занимает первое место по количеству проектов, внесенных в Сводный реестр НИП и, как следствие, лидирует по объему списания задолженности по кредитам.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.