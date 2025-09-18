Подмосковье занимает первое место в России по количеству промышленных роботов

Московская область занимает первое место в России по количеству роботов, внедряемых на предприятиях промышленности. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Более 9% промышленных роботов в России работает в Подмосковье. В соответствии с данными Росстата, в 2024 году в Московской области предприятия использовали в работе свыше 1,9 тыс. промышленных роботов. Уже сегодня подмосковная промышленность занимает первое место по уровню роботизации. Для дальнейшего стимулирования этих процессов в регионе подготовили ряд целевых программ поддержки, которые будут введены в ближайшее время», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Так, уже в октябре 2025 года для производителей промышленных роботов будет доступна льготная аренда промышленных помещений в государственных индустриальных парках (ГИП) Московской области по программе «Промаренда». В рамках программы производители смогут арендовать готовые промышленные помещения в ГИП по ставке 1 рубль за 1 кв. м. При размещении в помещениях частных индустриальных парков региона, производители смогут получить возмещение стоимости аренды 50%. Условием получения поддержки станут инвестиции в запуск предприятия от 100 млн рублей.

В январе 2026 года в Подмосковье будет запущена программа поддержки и для проектов, предусматривающих строительство заводов по выпуску промышленных роботов. За счет поддержки инвесторы смогут погасить часть суммы банковского кредита или собственных затрат на строительство завода. В рамках этой программы можно будет возместить до 20% затрат, но не более 500 млн рублей.

Как подчеркнула зампред Зиновьева, региональные меры станут дополнением к федеральным программа поддержки и позволят ускорить тепы роботизации промышленности в Московской области.

В сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«За год в отечественной экономике изменилось многое – одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей – как бывалых, так и тех, кто только начинает», – написал Воробьев.