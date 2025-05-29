сегодня в 14:04

Подмосковье занимает 3 место по объему ВРП в стране

Во время 113-го заседания Московской областной думы руководитель управления Федеральной службы государственной статистики по городу Москве и Московской области Леонид Калимуллин сообщил, что Подмосковье входит в тройку лидеров по объему ВРП в России.

«По объему валового регионального продукта Подмосковье занимает 3-е место в стране. Если говорить в абсолютных цифрах, это 9,2 трлн рублей или 6% от общего ВВП страны», — сообщил Калимуллин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что четверть валового регионального продукта Подмосковья составляет торговля, при этом на территории региона работают крупные компании.

«В Подмосковье во все времена заметную долю занимала торговля. <…> Сегодня все ведущие компании, в том числе маркетплейсы, находятся у нас. Мы занимаемся экономикой, делаем роуд-шоу, приглашаем инвесторов», — заявил Воробьев.