Подмосковье занимает 1 место в стране по объемам производства йогурта

За 11 месяцев с начала прошлого года в Подмосковье произвели 340,6 тыс. тонн йогурта. В регионе изготавливается 72% йогурта, представленного в Центральном федеральном округе и 46% от всего объема. Таким образом, Подмосковье занимает 1 место в РФ по объемам производства йогурта, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода региона.

Крупнейшими региональными производителями являются: АО «Озерецкий молочный комбинат», ООО «Эрманн», ИП (ГКФХ) Сирота О.А., АО «Эйч энд Эн», ООО «Коломенское».

Йогурт получается в результате ферментации молока со специфическими культурами бактерий и может быть приготовлен из различных видов молока: коровьего, козьего, овечьего и даже растительного. Продукт содержит живые культуры бактерий, которые могу помочь улучшить баланс микрофлоры кишечника. Также йогурт — источник белка, кальция, витаминов группы В. Регулярное употребление поможет поддержать иммунную систему, улучшить состояние кожи и даже снизить уровень стресса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.