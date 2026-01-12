Подмосковье выделило субсидии агропредприятиям на развитие производства

В 2024–2025 годах агропредприятия Московской области получили субсидии на развитие производственных мощностей, строительство хранилищ и модернизацию переработки, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В Московской области продолжается реализация мер государственной поддержки агропромышленного комплекса. Предприятия региона получают льготные кредиты и субсидии на возмещение части затрат по инвестиционным проектам.

В 2024–2025 годах субсидии были предоставлены нескольким подмосковным компаниям. В рамках регионального проекта по производству ферментных препаратов и пищевых добавок компания «Зеленые линии» получила 35,5 миллиона рублей на создание производства замороженных заквасочных культур для молочной промышленности. Из этой суммы 26,3 миллиона рублей выделено из федерального бюджета.

АО «Агрофирма Бунятино» получила 52,2 миллиона рублей на создание картофелехранилища на 10 тысяч тонн, из которых 28,9 миллиона — федеральные средства. В Луховицах ООО «СПК имени Ленина» выделено 43,8 миллиона рублей из регионального бюджета на строительство овощехранилища на 18 тысяч тонн.

В 2024 году ООО «Рота-Рост» (ГК «Рота») предоставили 84 миллиона рублей на строительство завода по производству сыров в Ленинском округе. В Воскресенске тепличный комплекс «Подмосковье» получил 500,7 миллиона рублей на погашение части задолженности по инвестиционным кредитам.

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что поддержка помогает предприятиям снижать финансовую нагрузку, создавать современные объекты хранения и переработки, а также новые рабочие места.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.