Подмосковье возглавило рейтинг по числу роботов на промышленных заводах

Московская область является лидером среди российских регионов по количеству роботов, работающих на промышленных предприятиях. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Московская область занимает первое место в России по количеству роботов. На наших предприятиях используются свыше 1,9 тыс. промышленных роботов. Это самый высокий уровень роботизации промышленности по стране», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она также отметила, что президентом РФ Владимиром Путиным поставлена задача войти в топ стран — лидеров по уровню промышленной роботизации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что торговля является двигателем экономики региона, поэтому на ее развитие надо обращать особое внимание. В том числе важен вопрос привлечения мигрантов в торговлю.

«Четверть валового регионального продукта нашего региона — это торговля всегда была. Это движок. К этому движку надо относиться серьезно. Развиваются и торговые сети, и Ozon с Wildberries <…>. И (надо учитывать — ред.) насколько их экспансия здесь просчитана, чтобы не было каких-либо у нас, так скажем, последствий», — сказал Воробьев.