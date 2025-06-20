Подмосковье заняло 3 место в Национальном рейтинге состояния инвестклимата

Московская область заняла третье место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах Российской Федерации. Рейтинг представили в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент РИАМО.

Подмосковье уже не первый год сохраняет высокие позиции в рейтинге агентства стратегических инициатив по инвестклимату. В 2024 году регион тоже занял 3 место.

На третьей позиции также оказался Башкортостан. На втором месте — Нижегородская область и Татарстан. Лидером рейтинга стала Москва.

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне. Национальный рейтинг рассчитывается по 110 показателям в 8 направлениях: недвижимость, инженерные сети, защита бизнеса, меры поддержки бизнеса, экспортная деятельность, инфраструктура и технологии, кадровые и трудовые ресурсы, развитие рынка и конкуренции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что экономический форум в Санкт-Петербурге (ПМЭФ — 2025) — большое событие, на котором подводят промежуточные результаты достижений.

«Это касается как экономической, так и социальной работы, которую мы ведем в рамках идеологии национальных проектов президента (РФ Владимира Путина — ред.), в рамках идеологии президента», — сказал Андрей Воробьев.