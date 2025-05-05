Подмосковье вошло в топ регионов России с высоким уровнем открытости бюджета

Эксперты Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) представили рейтинг по открытости региональных бюджетных данных за 2024 год. Его результаты позволяют оценить уровень прозрачности бюджетов всех субъектов Российской Федерации. Подмосковье вновь сохранило лидирующие позиции. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики и финансов Московской области.

Рейтингование проводилось по 69 показателям, 8 из 11 разделов оценки получили максимальный балл:

«Первоначально утвержденный бюджет»;

«Внесение изменений в закон о бюджете»;

«Промежуточная отчетность об исполнении бюджета»;

«Бюджет для граждан»;

«Публичные слушания (общественные обсуждения) по бюджетным вопросам»;

«Публичные сведения о деятельности государственных учреждений»;

«Организация работы общественного совета»;

«Стимулирование органов местного самоуправления к повышению открытости бюджетных данных».

Из возможных 125 баллов Подмосковье получило 118 (включая 2 дополнительных балла: за прозрачность межбюджетных трансфертов и удобное представление проектов бюджета).

Подмосковье удерживает лидерство в рейтинге НИФИ уже 10 лет — с 2015 года. Регион стабильно держит высокую планку открытости бюджета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.