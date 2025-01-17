Подмосковье вошло в топ-5 регионов по числу производителей органической продукции

По итогам прошлого года Московская область заняла 4 место среди субъектов РФ по количеству сертифицированных производителей органической продукции. Соответствующий рейтинг был представлен Роскачеством, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

«В регионе действуют 11 сертифицированных производителей органической продукции. Это предприятия различной направленности от сельского хозяйства до выпуска продуктов питания. Компании не используют синтетические пестициды, гормоны роста и прочие добавки, а продукция отмечена знаком «Органик» гособразца. Важно поддерживать и продолжать развивать производство экологически чистых продуктов в регионе, в том числе для обеспечения продовольственной безопасности», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

Среди сертифицированных производителей органической продукции в Подмосковье — многопрофильное хозяйство Ферма М2 «Шульгино», ЗАО «ЭКО-ферма «Рябинки», предлагающие мясную и молочную продукцию, яйца, овощи, фрукты и другое. ЗАО «Племрепродуктор «Васильевское» занимается производством сена и сенажа, фермерские хозяйства «Белые Луги», «Ягодный берег», ИП Лычагина Е.А., ООО «Коломенская ягода» выращивают экологически чистые продукты. ООО «МОК-производство» изготавливает фасованные орехи, сухофрукты и кондитерские изделия, ООО «Производственно-коммерческая фирма «Блюз» поставляет на рынок кофе, ООО «Завод Георгиевский. Традиции качества» и ООО «СТЕЛЛАР СПИРИТС И БОТЛИНГ» — различные виды напитков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.