Подмосковье вошло в топ-5 по вовлечению предприятий в «Производительность труда»

Федеральный проект «Производительность труда» охватит 1 000 компаний в 2025 году. Эксперты помогут бизнесу повысить операционную эффективность: улучшить внутрипроизводственную логистику, обеспечить полную загрузку оборудования, сократить простои на производстве. Чтобы получить поддержку, достаточно подать заявку на платформе Производительность.рф . Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«В 2025 году специалисты проекта «Производительность труда» помогут повысить эффективность 1 тыс. предприятий. В этом году мы уже получили обращения от 600 организаций, еще 400 компаний могут подать заявки на платформе Производительность.рф. Широкая сеть центров компетенций позволит оказать поддержку предприятиям из любого региона страны», — отметил заместитель министра экономического развития Мурат Керефов.

По словам замминистра, в числе лидеров по вовлечению предприятий в федпроект — Москва, Республика Татарстан, Краснодарский край, Московская область и Санкт-Петербург.

«Подмосковные предприятия активно присоединяются к реализации федерального проекта «Производительность труда». С начала этого года его участниками стали 35 компаний, все они получат адресную поддержку специалистов Федерального и Регионального центров компетенций. Еще более 20 компаний также смогут присоединиться к проекту и получить поддержку экспертов», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

С 2019 года более 6 тысяч организаций получили поддержку ФЦК и РЦК. Новая производственная культура помогла бизнесу развиваться с опережающими темпами, а прирост добавленной стоимости за счет реализации мероприятий нацпроекта составил 434 млрд рублей.

«Благодаря участию в проекте по производительности прибыль компаний в среднем увеличивается на 78 млн рублей. Реализация проекта позволяет на треть сократить время протекания процессов и увеличить выработку на 45%. Повысить операционную эффективность в рамках федпроекта могут обрабатывающие производства, сельхозпредприятия, строительные и транспортные компании, организации ЖКХ и сферы туризма», — сообщил генеральный директор Федерального центра компетенций в сфере производительности труда (ФЦК) Максим Папушенко.

Всего до 2030 года поддержку в повышении производительности труда получат шесть тысяч предприятий. Федеральный проект по производительности реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно оказывать всевозможную поддержку бизнесу.

«Считаю это важным, интересным, и у нас, у каждого главы, у каждого члена команды по отраслям стоит задача максимально оказывать поддержку бизнесу. <…> Любое предприятие сталкивается с огромным количеством проблем, вызовов, которые необходимо решать», — отметил Воробьев.