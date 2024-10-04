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Подмосковье вошло в топ-3 среди регионов в федеральном этапе «Экспортер года»

Московская область заняла 2 место в федеральном этапе Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года 2024», учрежденной правительством РФ. По результатам конкурсной комиссии региональные производители, включая предприятия агропромышленного комплекса, заняли 5 призовых мест. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Среди крупного бизнеса в номинации «Экспортер года в сфере базовой продукции АПК» победителем стало ООО «ТК «Мираторг». Компания экспортирует мясо говядины, свинины, птицы и их субпродукты, животные жиры, зерно и зерновые продукты. Кроме этого, компания ООО «ТК «Мираторг» заняла 2 место в дополнительной номинации «Новая география», а также 3 место в номинации «Ответственный экспортер ESG», придерживаясь факторов устойчивого развития и эффективного корпоративного управления.

Награждение победителей пройдет в рамках Международного экспортного форума «Сделано в России» 14 октября в Москве. Конкурс проводится в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.