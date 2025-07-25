Подмосковье вошло в топ-3 регионов РФ по вводу жилья за счет бюджетных кредитов

По инфраструктурным проектам за счет инфраструктурных бюджетных (ИБК) и специальных казначейских кредитов (СКК) в России ввели в эксплуатацию около 31,4 млн кв. м жилья, а еще привлекли в экономику в районе 3,4 трлн рублей частных инвестиций, сообщается на сайте правительства страны.

«Главная цель масштабного межведомственного национального проекта „Инфраструктура для жизни“ — комплексное развитие населенных пунктов и создание качественной и современной инфраструктуры для жизни, работы и отдыха людей», — сказал зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Он добавил, что в этом действенными инструментами стали ИБК и СКК. Благодаря им в субъектах страны могут открывать новые школы, детские сады, поликлиники, строить дороги и многое другое. Развитие территории способствует ее экономическому росту.

Хуснуллин уточнил, что по проектам ИБК с 2022 года введено в эксплуатацию около 28,8 млн кв. м жилья, появилось 155,3 тыс. рабочих мест и в экономику привлекли 3,15 трлн рублей внебюджетных средств. Также программа СКК простимулировала ввод 2,6 млн «квадратов» жилья и привлекла 230,6 млрд рублей частных инвестиций.

Как отметил вице-премьер страны, самый большой объем жилой недвижимости благодаря инфраструктурным проектам за счет бюджетных кредитов построили в Татарстане (4,4 млн кв. м), Санкт-Петербурге (3,3 млн кв. м), Подмосковье (2,6 млн кв. м), Свердловской области (2,5 млн кв. м) и столице (1,3 млн кв. м).

Эти кредиты выдаются российским регионам под 3% годовых на срок до 15 лет.