Подмосковье вошло в топ-3 лидеров по развитию экономики замкнутого цикла

Авторитетная экспертно-аналитическая платформа «Инфрагрин» представила рейтинг регионов по развитию экономики замкнутого цикла. Один из ключевых критериев — рациональное управление отходами и вовлечение в оборот вторичного сырья. Помимо этого, учитывался ряд факторов, определяющих экологическую ситуацию в регионе, а также меры по снижению негативного воздействия на окружающую среду. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

Московская область заняла второе место в рейтинге с показателем 48 баллов. Эксперты «Инфрагрина» выделили развитую инфраструктуру переработки отходов в регионе, включая отходы строительства и сноса. Москва опередила Подмосковье лишь на один балл за счет развитой сервисной экономики и системы общественного транспорта. Третье место занял Татарстан (54 балла), который движется к циркулярности за счет технологической модернизации производств.

Помимо этих трех регионов в ТОП-10 вошли Чувашия, Пермский край, Санкт-Петербург, а также Орловская, Тюменская, Курская и Белгородская области.

Рейтинг «Инфрагрина» создан как инструмент для регионов в условиях, когда субъекты РФ должны разработать и утвердить региональные программы перехода к экономике замкнутого цикла до конца 2025 года. Напомним, что федеральный проект «Экономика замкнутого цикла» установил целевой ориентир: индекс использования вторичных ресурсов должен вырасти до 32% к 2030 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.