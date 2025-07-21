Подмосковье вошло в число регионов-лидеров по сумме закупок у МСП-поставщиков

По итогам I полугодия 2025 года Московская область стала одним из лидеров среди регионов по объему закупок у малого и среднего бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«В первой половине года объем закупок госзаказчиков из Подмосковья у МСП составил более 200 млрд рублей. Это превышает прошлогодние показатели за аналогичный период прошлого года. Поставщиками стали 7 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса, что на 2% больше, чем годом ранее», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Для компаний с госучастием действует обязательная 25-процентная квота на закупки у малого и среднего бизнеса. Расширение участия малого и среднего бизнеса в госзакупках является одной из задач федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

«Если раньше на долю малого бизнеса в основном приходились закупки канцелярии, мебели или бумаги, то сейчас это все чаще промышленная продукция. Это говорит о том, что малый бизнес способен удовлетворить спрос крупных компаний по качеству и объемам. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число МСП-поставщиков, заключивших договоры в результате госзакупок, увеличилось более чем на 6,3 тыс. и достигло почти 150 тысяч из всех регионов России. До конца 2025 года общий объем закупок у МСП может превысить 9 трлн рублей», — сообщил зампредседателя правительства РФ Александр Новак.

Расширение участия малого и среднего бизнеса в закупках по 223-ФЗ является одной из задач федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

«Мы отмечаем позитивную динамику роста объемов закупок у малого и среднего бизнеса в ряде регионов. Эти результаты — показатель активной вовлеченности субъектов МСП в систему государственных закупок и отражение целенаправленной работы по развитию предпринимательства в регионах», — прокомментировала заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

По итогам I полугодия 2025 года на первое место по объемам закупок у МСП-поставщиков вышла продукция обрабатывающих производств. Ее за полгода было закуплено крупнейшими заказчиками на сумму свыше 1,3 трлн рублей.

«Это важный тренд как для оценки состояния сектора МСП в части компетенций по поставке промышленной продукции, в том числе высокотехнологичной, так и для продолжения качественного роста сегмента. В число отраслей-лидеров также вошли услуги по научной, инженерно-технической и профессиональной деятельности (209,1 млрд рублей), а также ИТ, где объем закупок составил 170 млрд рублей», — добавил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов работать по привлечению инвесторов и выстраивать с ними коммуникацию.

«Те территории, которые сегодня не имеют, может быть, заметных проектов в части привлечения инвесторов, — прошу на это обращать внимание», — сказал Воробьев.

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