Подмосковье вошло в число регионов для формирования инвестпредложения в бизнесе

36 регионов России стали пилотными по формированию инвестпредложений для бизнеса. Московская область вошла в число пилотных регионов, которые сформируют инвестпредложения для бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Формирование инвестиционных предложений необходимо для проактивной инвестполитики и реализации пространственных приоритетов регионов. Эту практику активно применяют субъекты Центрального федерального округа. Подготовить первый пакет инвестпредложений мы планируем к концу года. С 2025 года к формированию инвестпредоожений приступят все регионы», — сказал заместитель министра экономического развития России Мурат Керефов.

Инвестпредложения в приоритетных для регионов сегментах рынка будут содержать проработанные документы о предварительных условиях реализации инвестпроекта, об инфраструктурном и ресурсном обеспечении, о доступных мерах поддержки. Методические рекомендации для этого разработаны Минэкономразвития России совместно с НААИР и деловыми объединениями.

«У Подмосковья есть ряд успешных практик, которые мы готовы предложить к тиражированию по всей стране. Например, на одном из совещаний мы уже предлагали создать еще один элемент регионального инвестиционного стандарта — «Инвестиционные предложения», чтобы регионы самостоятельно могли предлагать инвесторам площадки для реализации проектов. Так, на инвестпортале Московской области есть раздел «Витрина инвестпроектов». Здесь представлены инициативы бизнеса и частных компаний, ищущих инвесторов, а также проекты, важные для региона с точки зрения социально-экономического развития. Раздел способствует взаимодействию между частным бизнесом и регионом с инвесторами, инвестиционными группами и фондами», — сказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Зампредседателя добавила, что одну из подмосковных практик по отработке обращений бизнеса уже начали внедрять в российских регионах. Это система была разработана и внедрена в Московской области на базе центра управления регионом и получила название ЦУР «Бизнес». Данная практика Подмосковья получила высокую оценку на федеральном уровне и была предложена в качестве шестого обязательного элемента регионального инвестиционного стандарта. Реализовать ее начали 30 пилотных регионов. Планируется, что до 1 апреля 2025 года присоединятся остальные российские субъекты.

Формирование инвестпредложений — часть нового этапа развития регионального инвестиционного стандарта. Он включает в себя работу по сокращению клиентского пути инвестора в рамках проекта «Сквозной инвестиционный поток» и внедрение системы сбора обратной связи от бизнеса. В середине сентября механизм запущен на портале «Госуслуги». Теперь там можно получить консультацию или решить вопросы, связанные с поддержкой и сопровождением бизнеса, кадрами, использованием природных ресурсов, подключением к инженерным сетям, автомобильным дорогам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.