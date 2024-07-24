сегодня в 13:53

Подмосковье вошло в число лидеров в РФ по числу торговых объектов

Подмосковье — в числе лидеров по количеству торговых объектов. Минимальный норматив по ним превышен более чем в два раза, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных

Министр добавил, что этот показатель на 40% выше, чем в Москве.

«Считаю важным при достижения хороших результатов по количественным показателям уделять особое внимание качественным показателям: наполнению, содержание магазинов, качеству обслуживания и безусловно внешним обликам объектов торговли», — сказал Сергей Двойных в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации задает определенный норматив, коэффициент с учетом количества и плотности населения по тому, какое минимальное количество торговых объектов должно быть в регионе.

Ранее Воробьев заявил, что торговые объекты на вылетных магистралях необходимо привести в порядок.