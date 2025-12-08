Подмосковье вошло в число лидеров по финансированию с помощью гарантийного фонда

Подмосковье вошло в число регионов-лидеров по объему финансирования, привлеченного субъектами МСП при продержке региональных гарантийных организаций. Без учета данных по столице Подмосковье заняло первое место по этому показателю за первых три квартала 2025 года. Также предприниматели Московской области активно пользуются программами областного фонда микрофинансирования. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«В январе–сентябре 2025 года субъекты МСП из Подмосковья получили 357 поручительств Московского областного гарантийного фонда Гарантии позволили бизнесу привлечь финансирования на сумму свыше 11,5 млрд рублей. В Московском областном фонде микрофинансирования за первые девять месяцев этого года МСП получили займы на сумму 492 млн рублей», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Всего российский МСП в отчетном периоде привлекли 267,3 млрд рублей в виде микрозаймов и кредитов под поручительства региональных гарантийных организаций. Этой поддержкой воспользовались 21,5 тыс. предпринимателей.

«Мы последовательно выстраиваем систему финансовой поддержки МСП. Микрозаймы и поручительства являются одними из самых гибких видов поддержки — они предоставляются на выгодных условия, имеют прозрачный механизм оформления и подходят для разных предпринимательских групп. Всего до 2030 года планируется дополнительно выдать льготные микрозаймы и поручительства для более чем 170 тыс. субъектов МСП», — прокомментировала заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова

Доступность инструментов позволяет получать финансирование предпринимателям из всех регионов России. По словам замминистра, микрозаймы государственных микрофинансовых организаций (МФО) и кредиты под поручительства региональных гарантийных организаций (РГО) получили предприниматели во всех регионах России:

Государственные МФО и РГО оказывают финансовую поддержку МСП в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», стартовавшего в 2025 году, и федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», являющегося частью нацпроекта.

Предприниматели сектора малого и среднего бизнеса могут получить льготный микрозаем в государственных МФО. Максимальная сумма такого займа составляет 5 млн рублей, срок возврата — до трех лет, а процентная ставка предлагается ниже, чем в банках. За 9 месяцев 2025 года предприниматели получили поддержку на общую сумму 38,3 млрд рублей.

При возникновении дефицита залогового обеспечения для получения банковского кредита предприниматель может привлечь поручительство РГО. В этом случае заключается трехсторонний договор между бизнесом, банком и РГО. Поручительство покрывает до 70% кредита, а его максимальный размер составляет от 25 млн до 100 млн рублей в зависимости от капитала гарантийной организации. Объем поддержки за 9 месяцев 2025 года составил 229 млрд рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в регионе отмечается хорошая динамика роста малого предпринимательства. При этом прямая задача глав округов — создавать все условия для регистрации и дальнейшей работы малого и среднего бизнеса.

«Хотелось бы при нашем участии видеть стабильный регулярный рост малого бизнеса», — сказал губернатор.