Подмосковье в 6,5 раз увеличило экспорт продукции АПК в Республику Конго

Одним из важных торговых партнеров Московской области в сфере агропромышленного комплекса на африканском континенте является Демократическая Республика Конго, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

По итогам 11 месяцев с начала года экспорт пищевой продукции в Республику увеличился в 6,5 раз в стоимостном выражении к показателям аналогичного периода прошлого года. Основной позицией для поставок является мясо птицы. Кроме того, за последние 3 года наблюдается среднегодовой прирост экспорта продукции АПК Подмосковья в ДР Конго, который составляет 193%.

Для региональных производителей-экспортеров действует Telegram-чат Минсельхозпрода Московской области. Для читателей представлены обзоры и специфика рынков торговых партнеров региона, анонсы крупных отраслевых выставок и обучающих семинаров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.