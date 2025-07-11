Подмосковье увеличивает производство творога

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области сообщили, что за первые 5 месяцев 2025 года предприятия региона произвели 15,1 тысяч тонн творога. Это на 5,2% превышает показатели аналогичного периода прошлого года, передает пресс-служба ведомства.

Подмосковье занимает значительную долю рынка — 22% всего производства творога в Центральном федеральном округе и 7% в общероссийском масштабе.

Творог — это натуральный и полезный продукт, который нравится и детям, и взрослым. В нем много белка и кальция — они укрепляют кости и мышцы. Еще в твороге есть витамины и полезные бактерии, которые помогают пищеварению. Его можно есть всем: детям для роста, спортсменам для силы, а тем, кто следит за здоровьем — как легкий и питательный перекус.

В 2024 году объем производства творога в Подмосковье достиг 34,8 тысяч тонн благодаря работе ведущих предприятий отрасли: ООО «Братья Чебурашкины», АО «Озерецкий молочный комбинат» и ООО «РостАгроКомплекс». Увеличение объемов выпуска творога способствует укреплению продовольственной безопасности региона и обеспечивает жителей качественными и доступными продуктами. Министерство отмечает стабильный рост производства и продолжает поддерживать развитие молочной отрасли.