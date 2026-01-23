Подмосковье увеличивает производство семян и открывает новый селекционный центр

Семеноводческие предприятия Подмосковья наращивают объемы производства и расширяют поставки за пределы региона. В 2025 году десять компаний получили государственную поддержку, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В Московской области работают 85 семеноводческих организаций и 146 юридических лиц, занимающихся производством и поставкой семян. Продукция реализуется как внутри региона, так и в другие субъекты России.

Объем реализации семенного картофеля достигает 60–65 тысяч тонн в год, из которых около половины отправляется в другие регионы. Компания «Лукаморе» ежегодно производит более 4 тысяч тонн лука-севка, что составляет около 20% российского рынка. Компания «Валмикс» обеспечивает более 10% отечественного рынка семян картофеля.

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области подчеркнули, что отрасль развивается благодаря государственной поддержке. В 2025 году десять предприятий, специализирующихся на элитном семеноводстве картофеля и овощей, получили финансовую помощь по региональной программе «Сельское хозяйство Подмосковья». Это позволило повысить качество продукции и увеличить объемы поставок.

В текущем году агрохолдинг «ЭКО-культура» откроет в Воскресенске первый в России селекционно-семеноводческий центр по производству семян томатов. Предприятие сможет выпускать до 120 миллионов семян в год, что позволит создавать новые сорта и гибриды, а также снизить зависимость от импортных семян.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что главная цель Московской области — обеспечить независимость России от импорта семян и сформировать собственную семенную базу.

По его словам, речь идет в том числе о семенах томата, а также о сертифицированном семенном картофеле и луке-севке.