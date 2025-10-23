Подмосковье увеличит производство мясной продукции на 6% к 2030 году

Московская область реализует комплекс мероприятий по увеличению объемов производства в аграрном секторе. К 2030 году регион планирует увеличить выпуск продукции АПК на 25% относительно показателей 2021 года, одновременно нарастив экспортные поставки в 1,5 раза. В том числе внимание уделяется развитию мясного животноводства, где планируется достичь объема производства в 350 тыс. тонн. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Планы развития охватывают все направления отрасли: производство мяса скота и птицы возрастет на 6%, свинины — на 3%, КРС — на 2%. Более 100 организаций в Подмосковье выпустили 305 тыс. тонн, в том числе мяса говядины и баранины, но больший объем приходится на 19 ведущих предприятий по производству свинины и мяса птицы. Для выполнения поставленных задач в регионе ведется работа над двумя новыми инвестиционными проектами. В Можайске СППК «МП ЭКО-Фермер» реализуют проект по утиному производству с поголовьем в 125 тыс. птиц, а в Ступино К (Ф)Х «ЗЕРНО И МЯСО» построят ферму по разведению овец на 110 голов.

Достижение целевых показателей требует как ввода новых мощностей, так и эффективной поддержки работающих предприятий. Развитие производственной и логистической инфраструктуры позволит оптимизировать процессы и достичь целевых показателей.

Регион демонстрирует лидирующие позиции в экспортном направлении, обеспечивая 77% поставок говядины и 44% поставок свинины от общероссийского экспорта на международные рынки в 2023 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.