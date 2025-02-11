Подмосковье увеличит объем переработки картонной упаковки для напитков

Представители дирекции по организации обращения с отходами Московской области и Сергиево-Посадского мусороперерабатывающего комплекса посетили фабрику «Упаковочные системы», расположенной в городском округе Лобня. Это крупнейшее в России предприятие по производству упаковочного материала для производства комбинированной картонной упаковки для напитков и продуктов питания. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Производственная мощность фабрики составляет более 5 млрд. упаковки в год. Большая часть молока и соков, производимых в России, разливается в продукцию этого предприятия.

Участники встречи обсудили вопросы взаимодействия, определили возможности дальнейшего развития сбора и переработки отходов упаковки. В ближайшее время будет организован совместный визит на сортировочный комплекс в Сергиево-Посадский округ. Компания высказала предложение о дооснащении комплекса специализированным оборудованием, что позволит в будущем отбирать больше фракции.

Сотрудничество позволит увеличить объемы переработки комбинированной картонной упаковки в Подмосковье.

В 2019 году губернатор Московской области Андрей Воробьев дал поручение запустить в регионе проект «Мегабак». Его цель — избавиться от завалов крупногабаритных отходов на общедомовых контейнерных площадках, а также увеличить долю вторичной переработки.