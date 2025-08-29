Подмосковье увеличило производство ореховой продукции почти на 4%

По итогам I полугодия 2025 года объем производства орехов, арахиса (земляного ореха), обжаренных, соленых или приготовленных другим способом составил более 21 тыс. тонн. Этот показатель на 3,9% превысил результаты аналогичного периода прошлого года. Московская область подтвердила статус ключевого игрока на рынке: предприятия региона обеспечили более 74% от общего объема производства в Центральном федеральном округе и 13% от общероссийского объема. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Достижению таких показателей способствовала работа ведущих производителей отрасли, среди которых — ООО «МАРТИН», ООО «ФРУТПАК», ООО «СЕРЕБРЯНЫЙ ОРЕХ» и ООО «Биз Фрутс». Эти предприятия не только наращивают объемы, но и строго следят за качеством продукции, предлагая потребителям широкий ассортимент ореховой продукции — от классических обжаренных и солёных орехов до изделий с оригинальными вкусовыми решениями.

В день празднования Орехового Спаса министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области отмечает устойчивый рост и значительный потенциал орехового кластера региона.

Производители Подмосковья вносят существенный вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны и радуют потребителей качественной и вкусной продукцией, соответствующей самым высоким стандартам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.