Подмосковье увеличило поставки мясной продукции за рубеж более чем на 40%

Московская область увеличивает поставки мясной продукции за рубеж. Так, за полгода экспорт мяса птицы в стоимостном выражении вырос на 42,9% относительно аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Общий объем отгрузок мяса птицы за рубеж составил почти 76 тысяч тонн. Основная доля поставок (45%) пришлась на Китай — в Республику экспортировали 25,3 тыс. тонн продукции. Также импортером является Саудовская Аравия — объем отгрузок превысил 10,7 тысяч тонн, что составляет 21%. Среди региональных компаний крупнейшие экспортеры мясной продукции — ООО ТК «Мираторг», ООО «ТД «Черкизово».

Подмосковье входит в ТОП-5 регионов-экспортеров продукции АПК в России. При этом, по итогам прошлого года Московская область заняла 1 место по экспорту в стоимостном выражении отдельных продуктов, включая мясо птицы. В частности, доля поставок составила 33% от общего объема экспорта в стране — было отправлено 116,2 тыс. тонн.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.