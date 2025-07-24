Подмосковье увеличило экспорт свинины более чем на 50% в первом полугодии

Подмосковье развивает экспортный потенциал в сфере агропромышленного комплекса. Так, за полгода поставки свинины из региона в различные страны мира увеличились на 55,2% относительно I полугодия 2024 года, общий объем отгрузок составил 64,7 тыс. тонн. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

«Основная доля поставок свинины в стоимостном выражении пришлась на Китай — из Подмосковья за полгода экспортирована почти 21 тыс. тонн. Также среди стран-импортеров: Вьетнам, Республика Беларусь, Казахстан и другие государства. В прошлом году Московская область стала ключевым поставщиком свинины за рубеж — 44% поставок или 104,3 тыс. тонн пришлось на долю региона, это 1 место в России», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

Среди основных компаний-экспортеров свинины: ООО ТК «Мираторг» и ООО «ТД «Черкизово». Росту объема поставок способствует транспортно-логистическая инфраструктура и развитие роли агрохаба в Центральном федеральном округе. В общем, продукция агропромышленного комплекса Подмосковья поставляется в более 80 стран мира.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.

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