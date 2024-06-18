Подмосковье удвоило выпуск кабельной продукции

Подмосковный «Кабельный завод «Азимут» удвоил объем выпуска кабельно-проводниковой продукции за счет запуска двух новых линий отечественного производства. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций Московской области.

Силовой кабель под маркой «КЗ «Азимут», производимый в Дмитровском городском округе Подмосковья, используется по всей России — от социально-бытовых объектов строительства до атомных электростанций и предприятий оборонной промышленности.

«Объем инвестиций в реализацию проекта составил более 80 млн рублей. За счет запуска нового оборудования, компания увеличила объем переработки меди с 60 до 120 тонн в месяц. Также в ходе модернизации производства, на предприятии заменили часть оборудования и увеличили штат — с 35 до 55 сотрудников. На предприятии работают не только высококвалифицированные сотрудники, но и молодежь, проходящая обучение и стажировку на предприятии», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Всю продукцию компания производит из сырья отечественного производства. Медная катанка, пластикаты, экранирующая и огнестойкая ленты, другие многочисленные материалы, поставляются с российских заводов-производителей. География поставок — от Подмосковья до Урала.

«Мы постоянно работаем над усовершенствованием и модернизацией производственных процессов на нашем предприятии. Так, например, в этом году мы расширили участок наложения слюдосодержащей ленты, которая позволяет производить кабель, используемый в огнестойких линиях на значимых промышленных и социальных объектах. После того, как программа модернизации данного производства будет завершена, мы планируем приступить к строительству еще одного завода на территории Дмитровского округа, увеличив выпускаемую номенклатуру продукции. Расчетный штат нового производства будет насчитывать до 300 рабочих мест», — отметил генеральный директор компании «Кабельный завод „Азимут“ Федор Воронин.

В сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«За год в отечественной экономике изменилось многое — одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей — как бывалых, так и тех, кто только начинает», — написал Воробьев.