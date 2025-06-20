Воробьев: маркетплейсы роботизируют процессы складирования и доставки

Крупнейшие игроки рынка — OZON, Wildberries, а также X5 Group — массово переходят на автоматизированные системы складирования и доставки. По словам Воробьева, это ответ на вызовы современной экономики.

«Уже сегодня тысячи работников складов и курьеров в перспективе будут заменены роботизированными системами. Это неизбежный процесс, который уже идет полным ходом», — отметил глава региона в интервью РБК.

Для успешной автоматизации необходимо решить две ключевые задачи: разработку специализированного программного обеспечения для управления роботами и создание самих робототехнических комплексов, способных функционировать без человеческого участия, подчеркнул губернатор.

Этот процесс решит проблему дефицита кадров и повысит эффективность экономики Подмосковья, резюмировал Воробьев.