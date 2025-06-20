Воробьев: маркетплейсы роботизируют процессы складирования и доставки
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В Подмосковье стремительно трансформируется логистическая отрасль, ведущие маркетплейсы и ритейлеры активно внедряют роботизированные технологии, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Крупнейшие игроки рынка — OZON, Wildberries, а также X5 Group — массово переходят на автоматизированные системы складирования и доставки. По словам Воробьева, это ответ на вызовы современной экономики.
«Уже сегодня тысячи работников складов и курьеров в перспективе будут заменены роботизированными системами. Это неизбежный процесс, который уже идет полным ходом», — отметил глава региона в интервью РБК.
Для успешной автоматизации необходимо решить две ключевые задачи: разработку специализированного программного обеспечения для управления роботами и создание самих робототехнических комплексов, способных функционировать без человеческого участия, подчеркнул губернатор.
Этот процесс решит проблему дефицита кадров и повысит эффективность экономики Подмосковья, резюмировал Воробьев.