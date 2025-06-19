Подмосковье станет пилотным регионом для реализации новой кадровой платформы

Правительство Московской области и компания ХСА (Холдинг «Строительный Альянс») на полях ПМЭФ-25 подписали соглашение о сотрудничестве в рамках реализации цифровой кадровой платформы и привлечения квалифицированных специалистов на промышленные предприятия региона. Со стороны региона соглашение подписала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, со стороны инвестора — партнер ХСА Артем Петрухин. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Подмосковное правительство уделяет особое внимание созданию и развитию кадрового резерва, сотрудничает с предприятиями и учебными заведениями для подготовки квалифицированных специалистов. Поэтому логично, что именно Московская область станет первым регионом, который протестирует современную кадровую платформу среди студентов и выпускников колледжей и вузов с одной стороны и промышленными предприятиями, расположенными на территории индустриальных парков региона, с другой стороны. Основная цель — обеспечить в первую очередь предприятия технологического суверенитета нужными квалифицированными кадрами», — отметила Зиновьева.

На новой платформе промышленные предприятия смогут размещать вакансии для жителей региона, информацию о стажировках для студентов и выпускников колледжей, техникумов и вузов, а также вести блог, в котором смогут подробно рассказывать о своих проектах и показывать реальную работу на производствах. Там же можно будет напрямую связаться с потенциальным работодателем или пройти обучение и освоить новую профессию.

«ХСА реализует свою экосистему для развития производства, включающую качественные помещения в формате light industrial, готовую современную инженерную инфраструктуру, цифровые решения и социальные сервисы. Запрос на квалифицированные кадры составляет одну из главных потребностей промышленных компаний. Цифровая кадровая платформа поддерживает долгосрочные цели государства: снижение безработицы, рост занятости среди молодежи, повышение престижа рабочих профессий, укрепление технологического суверенитета и содействует привлечению квалифицированных персоналов в стратегические отрасли», — рассказал Петрухин.

На текущий момент резидентами промышленных парков Industrial City, расположенных на территории Московской области, являются более 270 промышленных компаний. Новая платформа станет цифровой экосистемой карьерных треков — от вакансий и обучения до взаимодействия с работодателями и будет содействовать развитию промышленного сектора через популяризацию промышленных профессий, поддержку профессионального роста сотрудников и снижению кадрового дефицита.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Московском регионе созданы комфортные условия для инвесторов по открытию бизнеса и производств.

«У всех наших регионов есть особые экономические зоны и индустриальные парки. И все мы пониманием, что привлечение малого, крупного высокотехнологичного бизнеса проходит легче, когда инвестор приходит на все готовое», — сказал Воробьев.