Подмосковье стало вторым в рейтинге эффективности реализации промполитики

Московская область заняла второе место в рейтинге эффективности реализации промышленной политики в регионах России. Итоги были озвучены на площадке выставки «ИННОПРОМ-2024». Об этом сообщат пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Московская область уже три года подряд входит в топ-3 рейтинга эффективности реализации промышленной политики в регионах России, причем второй год подряд Подмосковье на втором месте. Это высокая и важная оценка работы Правительства Подмосковья. В регионе создана развитая инфраструктура для бизнеса — это более 90 индустриальных площадок, созданных для работы предприятий: ОЭЗ, индустриальные парки, технопарки», — отметила зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Зампред добавила, что в результате такого подхода к ведению промышленной политики в Подмосковье реализуется уже 313 проектов технологического суверенитета в различных областях промышленности. Причем 107 таких проектов уже запущено.

Еще одним подтверждением успешного развития подмосковной промышленности стал рост промпроизводства в регионе. Так, по итогам прошлого года рост составил 13,7% по сравнению с годом ранее, а в секторе обрабатывающей промышленности — 15,6%. В этом году за первые пять месяцев промпроизводство в Подмосковье выросло почти на 16%. При этом в секторе обрабатывающей промышленности рост еще более значителен — 16,7%.

Наиболее значимых результатов Московская область достигла в категориях рейтинга «Экономическое развитие региона», «Нормативно-правовая база региона. Региональные меры государственной поддержки и институты развития», «Деловая активность региона. Молодежная и кадровая политика. Промышленный туризм».

Оценку эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере промышленности Минпромторг России проводит с 2020 года. В текущем году, с учетом новых вызовов и задач Президента, а также комментариев региональных органов исполнительной власти в промышленности была донастроена и модернизирована структура оценивания рейтинга. Количество показателей увеличилось до 41 (+3 показателя по сравнению с 2023 годом), которые распределены по 5 блокам.

Так, «Экономическое развитие региона» дополнился показателем «Количество стран-покупателей несырьевых не энергетических промышленных товаров». Блок «Деловая активность. Молодежная и кадровая политика. Промышленный туризм» дополнился 2 показателями — «Популяризация промышленности через средства массовой информации» и «Популяризация промышленности через интернет». Данные показатели определяют эффективность информационной политики и открытость регионального ведомства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион ждет бизнес и старается искать для него нестандартные решения. Он отметил, что Подмосковье видит эффект от малого и среднего предпринимательства.

«У нас 500 тыс. человек занимается малым и средним бизнесом. Приятно, что мы растем. У нас 30% экономики в Московской области, несмотря на оборонную промышленность, перерабатывающую, самое большое количество иностранных компаний, 30% — это малый бизнес. Мы видим эффект от него», — сказал Воробьев.