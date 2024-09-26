Подмосковье стало участником проекта Ozon «Сделано в России»

Ozon продолжает активно развивать проект «Сделано в России», запущенный в 2022 году в сотрудничестве с региональными властями и центрами «Мой бизнес». Сейчас на маркетплейсе представлены разделы 16 регионов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Подмосковья, Ивановской, Тульской, Вологодской, Саратовской, Липецкой, Ростовской, Курской, Новосибирской, Ульяновской областей, а также Ханты-Мансийского автономного округа и Республик Башкортостан, Карелия и Марий Эл, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Витрина «100% Подмосковье» предлагает более 1,6 тысяч наименований, произведенных в Московской области. Товары от 20 разных брендов представлены в нескольких категориях, чаще всего это «Канцелярские товары», «Аксессуары», «Спорт», «Товары для дома» и «Сухие корма для животных». Наибольшим спросом на витрине пользуются разные товары для животных и желейные конфеты.

«Разместить свои товары в специальной вкладке „Сделано в Подмосковье“ в онлайн-магазине OZON могут предприниматели Московской области, состоящие в реестре „100% Подмосковье“. Это региональная программа поддержки предпринимателей, которые производят продукцию разных категорий под собственным брендом. Программа также дает возможность бизнесу принять участие в выставках-ярмарках — на сегодняшний день мы провели уже пять таких мероприятий, а также воспользоваться рядом финансовых и нефинансовых мер поддержки. Узнать о программе подробнее предприниматели могут на инвестиционном портале Московской области», — сказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Проект Ozon «Сделано в России» стал востребованной программой поддержки производителей из регионов. По итогам первой половины 2024 года, на региональных витринах было представлено более 2,1 млн товарных позиций от более чем 2,5 тысяч локальных брендов.

Растет и интерес покупателей к товарам российского производства: в 2024 году они приобрели более 17 млн товаров, представленных на региональных витринах. Оборот увеличился в 2,3 раза к аналогичному периоду прошлого года. Пики спроса пришлись на март и июнь 2024 года.

«Мы продолжаем масштабировать проект „Сделано в России“ на своей платформе. Региональные витрины — один из способов, который позволяет дополнительно выделить продукцию местных предпринимателей для увеличения их объема и географии продаж. Этой и другими программами мы помогаем малому и среднему бизнесу из любого уголка России сделать свои товары доступными для покупателей. Для некоторых это рост охвата в десятки тысяч раз, причем с минимальным порогом входа. Потенциал региональных витрин видят и местные власти, которые заинтересованы в развитии локальных предпринимателей. Спасибо за их поддержку», — отметил заместитель управляющего директора Ozon Владимир Гончаревич.

Разместить товар на витрину для дополнительного бесплатного продвижения может любой бренд-производитель из региона: заявку можно подать через локальные отделения центров «Мой бизнес» и через региональные власти.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.