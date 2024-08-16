Подмосковье стало лучшим экспортером ЦФО
Фото - © Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
На заседании федеральной конкурсной комиссии (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ) Всероссийской премии «Экспортер года 2024» определены лучшие экспортеры страны. 22 компании из Подмосковья заняли почетные призовые места. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Призовые места были определены в 17 номинациях:
— 1 место в номинации «Экспортер года в сфере базовой продукции АПК» (крупный бизнес) и 1 место в номинации «Новая география» (крупный бизнес) и 1 место в номинации «Ответственный экспортер ESG» (крупный бизнес): заняла ООО «Торговая компания «Мираторг», экспортирующая мясо говядины, свинины, птицы, субпродукты, животные жиры, зерно и зерновые продукты;
— 1 место в номинации «Экспортер года в сфере базовой продукции АПК» (малое и среднее предпринимательство) поделили Московская и Смоленская области. АО «Капитал-ПРОК» из Подмосковья экспортирует корма и кормовые добавки для всех видов сельскохозяйственных животных в 8 стран на сумму 286 млн. руб.;
— 2 место в номинации «Экспортер года в сфере готового продовольствия АПК» (высокие переделы)» (малое и среднее предпринимательство): заняло ООО «ПЛОДОИМПОРТ», экспортирующее овощную консервацию под брендом «Дядя Ваня»;
— 2 место в номинации «Прорыв года» (малое и среднее предпринимательство): ООО «Соломон-трейд», Московская область. Экспортирует снековую продукцию (жареные семечки, жареный арахис);
— 3 место в номинации «Экспортер года в сфере готового продовольствия АПК» (высокие переделы)» (крупный бизнес): досталось ЗАО «Московская пивоваренная компания», занимающаяся экспортом пива и напитков, среди которых бренды «Жигули» и «Хамовники».
Премия «Экспортер года» учреждена в 2019 году правительством Российской Федерации для поощрения организаций и индивидуальных предпринимателей, достигших высоких результатов в экспортной деятельности. Конкурс проводится ежегодно в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» при поддержке Минпромторга России, Минэкономразвития России, Минсельхоза России.
Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.
«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.