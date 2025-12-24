Подмосковье стало лидером России по производству продуктов питания в 2025 году

Московская область заняла первое место в России по производству основных видов продовольствия и укрепила позиции на мировом рынке, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В Московской области работают более 1 тысячи предприятий агропромышленного комплекса, где заняты свыше 93 тысяч человек. Развитая производственная база позволяет региону удерживать лидирующие позиции в пищевой промышленности страны.

По итогам 2025 года Подмосковье заняло первое место в России по производству сыров, кисломолочной продукции, хлеба, мороженого и кондитерских изделий. За год в регионе выпустили около 165 тысяч тонн сыров, 481 тысячу тонн кисломолочной продукции (рост на 4,4%), 654 тысячи тонн хлеба и хлебобулочных изделий (рост на 4,2%), более 87 тысяч тонн мороженого и 525 тысяч тонн кондитерских изделий. По производству колбас Московская область заняла второе место в стране с объемом почти 293 тысячи тонн (рост на 9,4%).

Местные производители сотрудничают с крупнейшими федеральными торговыми сетями и предприятиями общественного питания. Продукция региона представлена в магазинах «Магнит», «Лента», «Пятерочка», «Перекресток», «Ашан» и других. Регион также активно наращивает экспорт переработанной продукции с высокой добавленной стоимостью.

По прогнозам министерства, к концу года объем экспорта продукции агропромышленного комплекса увеличится на 22%. В 2025 году Московская область заняла третье место в России по стоимостному объему экспорта и первое место по средней цене за тонну. Основные экспортные товары — кисломолочная продукция, сыры, творог, мясо птицы, говядина, свинина, баранина, кондитерские изделия и продукты переработки фруктов, овощей и орехов.

География поставок охватывает 78 стран, включая государства СНГ, Закавказья, Юго-Восточной Азии и Персидского залива. В 2025 году регион значительно увеличил экспорт в Узбекистан (рост более 50%, до 54 тысяч тонн) и Саудовскую Аравию (рост на 85,7%, до 30 тысяч тонн).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область сегодня является лидером в стране по производству сыра, кондитерской продукции, мороженого, кисломолочной продукции, мясных продуктов.

«Мы сегодня в стране по сыру, кондитерке, мороженому, кисломолочке, мясным продуктам, хлебу, по готовым блюдам и по тепличным овощам, и экспорту являемся лидерами. Это, на мой взгляд, очень серьезный аргумент для того, чтобы мы и дальше использовали способы, которые поддерживают наш аграрный бизнес», — сказал Воробьев.