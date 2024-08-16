Подмосковье стало лидером по объемам производства лимонада в ЦФО

За шесть месяцев подмосковные предприятия произвели более 335 тысяч литров напитков на ароматизаторах. Региональные компании предлагают потребителям ассортимент напитков различных вкусов: знакомые с детства «Тархун», «Дюшес», «Крем-сода» с нотками ванили, так и авторские с ягодами и экзотическими фруктами. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Так, Подмосковье стало лидером в Центральном Федеральном округе по объемам выпускаемой продукции — 63,5% из которых изготовлены в регионе. В масштабах страны Московская область занимает 3 место — на ее долю приходится 13,7% напитков на ароматизаторах, представленных на российском рынке.

В ведомстве рассказали о крупных региональных производителях напитков на ароматизаторах, в числе которых ЗАО «Московская пивоваренная компания» в городском округе Мытищи, НПО «СЛАВИЧЪ» в Зарайске с линейкой лимонадов без сахара, а также традиционных, приготовленных с использованием натурального сахарного сиропа.

Один из брендов компании ООО «Фонте Аква ПК» в Дмитровском районе — лимонады «КАЛИНОВЪ», изготовленные по рецептам конца ХIX века с широкой линейкой ягодных, фруктовых и травяных вкусов, а также классических.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье будут реализованы около 280 проектов импортозамещения. Общий объем инвестиций составит около четверти триллиона рублей.

Сейчас в области 77 проектов уже удалось запустить. По словам Воробьева, предприятия региона вносят свою лепту в решение стратегической задачи по замещению импорта. Сюда входят и рабочие места, и технологии, которые очень важны для России.