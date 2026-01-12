Подмосковье стало лидером по количеству займов фонда развития промышленности РФ

сегодня в 17:07

Московская область заняла первое место в России по числу инвестиционных проектов, получивших льготные займы фонда развития промышленности РФ, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Московская область возглавила рейтинг регионов по количеству льготных займов, предоставленных фондом развития промышленности РФ для реализации инвестиционных проектов. По словам заместителя председателя правительства — министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, 184 проекта в регионе получили поддержку фонда, что является самым высоким показателем в стране.

Общий объем займов, выданных подмосковным проектам, достиг 70,9 млрд рублей. За все время работы фонд развития промышленности РФ профинансировал более 2 тыс. промышленных проектов в 79 регионах России.

В настоящее время по программам фонда можно оформить льготные займы по ставкам 3% и 5% годовых на срок до 7 лет. Размер займа составляет от 5 млн до 2 млрд рублей.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.