Подмосковье стало лидером по числу новых проектов по критериям Минэкономразвития

По количеству проектов, включенных в сводный перечень новых инвестиционных проектов (НИП) министерства экономического развития РФ, Московская область занимает первое место среди всех субъектов России. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

«На сегодняшний день в сводный перечень НИП включено 100 инвестиционных проектов, реализованных и реализуемых на территории Подмосковья. По этому показателю регион занимает первое место среди субъектов РФ. Только с начала 2023 года в этот список было включено 48 подмосковных проектов», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Активное формирование сводного перечня НИП с утвержденными на федеральном уровне критериями началось в 2021 году. В соответствии с критериями отбора в Сводный перечень НИП могут быть включены проекты с объемом инвестиций от 50 млн рублей. Ключевым критерием отбора является участие региона в создании инфраструктуры для инвестиционного проекта. Это могут быть объекты дорожной, коммунальной, энергетической и иной инфраструктуры.

Сводный перечень НИП сформирован в рамках поддержки регионов РФ в части создания комфортных условий для привлечения инвесторов. Так, регионам списывается задолженность по бюджетным кредитам на сумму налогов, перечисленных в федеральный бюджет в рамках реализации проектов, которые внесены в перечень НИП. Высвободившиеся в результате списания средства региональные власти направляют на развитие транспортной, энергетической и коммунальной инфраструктуры, необходимой для запуска новых инвестпроектов.

Московская область также стала лидером среди регионов по объему списанной задолженности по бюджетным кредитам за 2023 год.

Экономика Московской области все предыдущие годы прирастала хорошими темпами. Так, за 10 лет внутренний региональный продукт (ВРП) вырос в 2,8 раза, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Главная задача — и в новых условиях сохранить возможности для развития, чтобы наша экономика могла адаптироваться к вызовам. Очень помогает программа импортозамещения, беспрецедентные меры поддержки, которые были приняты федеральным правительством», — написал Воробьев.