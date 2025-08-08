Подмосковье сохраняет лидерство в производстве мороженого в России

Московская область продолжает удерживать первое место среди российских регионов по объему производства мороженого. За первое полугодие 2025 года местные предприятия выпустили 45,1 тыс. тонн холодного десерта, что сопоставимо с массой крупного нефтяного танкера. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Продукция подмосковных производителей занимает 43,5% рынка Центрального федерального округа и 13,5% общероссийского рынка. В 2024 году общий объем продукции достиг 108,4 тысячи тонн. Производители активно развивают ассортимент и внедряют новые технологии, что способствует укреплению позиций Подмосковья на российском рынке мороженого.

В регионе работает 5 крупных компаний, чьи бренды мороженого известны по всей стране. Фабрика «Фронери Рус» (г. Жуковский) производит мороженое под торговыми марками «48 копеек», Milka, Oreo, Alpen Gold и Nestle. В 2024 году предприятие заняло четвертое место в России с объемом производства 31,9 тыс. тонн. Компания «Чистая линия» (г. Долгопрудный) специализируется на пломбирах в глазури и фруктовом льде. Годовой объем продукции составил 20,5 тыс. тонн.

Дмитровский молочный завод в конце прошлого года запустил три новые линии по производству мороженого под брендом «Свитлогорье». Ожидается, что модернизация увеличит выпуск продукции на 15%. Богородский хладокомбинат поставляет на рынок экологически безопасное мороженое под маркой «Ногинское мороженое», а компания «Иль Мио Мороженко» (г. Солнечногорск) выпускает традиционные пломбиры, а также современные сорбеты и протеиновое мороженое «АйсКро».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.