Подмосковье сохранило высший кредитный рейтинг благодаря сильной экономике

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило Московской области кредитный рейтинг на максимальном уровне AAA (RU) со стабильным прогнозом. Такой же рейтинг сохранен и за облигационными выпусками региона, сообщили в министерстве экономики и финансов Подмосковья.

В агентстве отметили, что высокая оценка обусловлена устойчивым развитием экономики региона, значительной долей собственных доходов бюджета, высоким объемом текущих финансовых ресурсов и умеренной долговой нагрузкой.

По оценкам АКРА, Московская область продолжает оставаться одним из ключевых экономических центров страны. Регион ежегодно формирует более 5% совокупного валового регионального продукта субъектов РФ. По итогам 2025 года объем ВРП Подмосковья превысил 12,1 трлн рублей. Кроме того, область занимает второе место среди российских регионов по численности населения.

Эксперты также положительно оценили состояние региональных финансов. По итогам прошлого года доля налоговых и неналоговых доходов без учета субвенций достигла 90% совокупных доходов бюджета, а в 2026 году показатель, по прогнозам, вырастет до 95%. При этом средняя доля капитальных расходов в структуре бюджетных затрат в период с 2022 по 2026 год сохранится на уровне около 29%.

Отдельно в АКРА отметили результаты долговой политики Московской области. За 2025 год объем государственного долга региона сократился на 27% и составил 165 млрд рублей. Отношение долга к текущим доходам снизилось до 14%, что соответствует низкому уровню долговой нагрузки. Около 90% всех обязательств региона приходится на бюджетные кредиты.

Среди дополнительных преимуществ Подмосковья агентство выделило диверсифицированную структуру экономики, а также высокий уровень развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры.

Стабильный прогноз по рейтингу означает, что в ближайшие 12–18 месяцев АКРА не ожидает существенных факторов, способных повлиять на текущую кредитную оценку региона.

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