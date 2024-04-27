Подмосковье сохранило лидирующие позиции по открытости бюджетных данных

Подмосковье вошло в группу с очень высоким уровнем открытости бюджетных данных

Московская область сохранила лидирующие позиции среди субъектов России по открытости бюджетных данных и вошла в группу с очень высокими показателями за 2023 год, сообщает пресс-служба министерства экономики и финансов региона.

Оценка проводилась по 74 показателям в рамках 12 разделов. Подмосковье получило максимальное количество баллов по таким направлениям, как «Первоначально утвержденный бюджет», «Бюджет для граждан», «Организация работы Общественного совета», «Публичные слушания (общественные обсуждения) по бюджетным вопросам».

Также Московская область получила баллы по следующим направлениям: «Промежуточная отчетность об исполнении бюджета», «Стимулирование органов местного самоуправления к повышению открытости бюджетных данных муниципальных образований», «Публичные сведения о деятельности государственных учреждений», «Годовой отчет об исполнении бюджета за 2022 год», «Внесение изменений в Закон о бюджете», «Создание условий для повышения открытости бюджетных данных субъектов РФ».

Каждый субъект РФ в зависимости от набранных баллов может попасть в группу с очень высокими, высокими, средними, низкими и очень низкими показателями открытости бюджетных данных.

Как ранее рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев, лидерство имеет значение только тогда, когда оно направлено на помощь жителям, достижение результата.

«Результат получается гораздо весомее, когда эффективность идет вместе с чуткостью и заботой», — отметил губернатор.