Подмосковье признано первым по объему инвестиций по проектам ГЧП

«На сегодняшний день в Московской области заключено 48 соглашений ГЧП на общую сумму 376 млрд рублей. Причем по общему объему инвестиций в проекты ГЧП Подмосковье занимает лидирующую позицию среди регионов России. Проекты в рамках этих соглашений реализуются в самых разных отраслях: от дорожного строительства и концессий в сфере ЖКХ до IT проектов. Еще 4 проекта ГЧП на общую сумму более 25 млрд рублей находится в проработке у нас в регионе», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Ранее министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области организовало образовательную программу повышения квалификации «Государственно-частное партнерство в управлении городским хозяйством: от идеи до заключения». Участие в обучении приняли более 100 сотрудников из подмосковных ведомств и администраций городских округов.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.