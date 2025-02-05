Подмосковье признано одним из регионов-лидеров по объему гарантийной поддержки

Для развития малого и среднего предпринимательства в России действует инфраструктура финансовой поддержки бизнеса — государственные микрофинансовые организации (ГМФО) и региональные гарантийные организации (РГО). ГМФО выдают микрозаймы на льготных условиях. Кредиты предоставляются сроком до трех лет на сумму до 5 млн рублей. РГО дают гарантийную поддержку при недостатке залогового обеспечения в размере до 70% от суммы кредита, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«За время реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» выстроены системные финансовые инструменты поддержки бизнеса, которые показали свою эффективность и востребованность. Единая линейка финансовых инструментов поддержки отвечает потребностям различных категорий бизнеса в зависимости от отрасли, размера, срока работы предприятия. Одним из таких инструментов стала поддержка государственных микрофинансовых и региональных гарантийных организаций: они не только обеспечивают равный доступ к кредитным средствам для МСП по всей стране, но и открывают возможности для начинающих предпринимателей и самозанятых», — сказал заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак.

Займы можно получить в 140 государственных микрофинансовых организациях в 88 регионах страны, поручительства — в 91 региональной гарантийной организации во всех регионах.

«Через микрофинансовые организации за прошлый год бизнес получил 26 тыс. микрозаймов на сумму более 56 млрд рублей. За это же время бизнесу выдали более 17 тыс. поручительств региональных гарантийных организаций, что позволило предпринимателям получить 392 млрд рублей заемных средств», — заявил министр экономического развития России Максим Решетников.

«Средняя ставка по микрозаймам в 2024 году составила 7,4%, это более чем в два раза ниже среднегодовой ключевой ставки. При этом равный доступ к финансовым инструментам обеспечивается не только за счет льготной ставки и сниженных барьеров для разных категорий предпринимателей, но и за счет географической доступности. Мы видим, что финансовая поддержка равномерно распределяется по регионам в зависимости от количества МСП в субъекте России», — отметила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

Московская область вошла в число регионов-лидеров по объему предоставленной субъектам МСП гарантийной поддержке в 2024 году. Фонд микрофинансирования региона также активно выдает предпринимателям льготные займы.

«Подмосковные предприниматели активно пользуются обоими инструментами поддержки: и гарантийный фонд и фонд микрофинансирования работают в регионе весьма эффективно. По итогам 2024 года в областном гарантийном фонде было выдано поручительств на сумму 8 млрд рублей, что позволило бизнесу привлечь более 16 млрд рублей заемных средств. Объем выданных займов в фонде микрофинансирования Подмосковья в прошлом году составил около 660 млн рублей», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По объему финансирования, привлеченного под поручительства РГО, в регионах-лидерах — Свердловская область (59,6 млрд рублей), Москва (45,9 млрд рублей), Санкт-Петербург (30,7 млрд рублей), Ростовская область (17,4 млрд рублей), Московская область (16,3 млрд рублей), Алтайский край (11,5 млрд рублей), Новосибирская область (10,3 млрд рублей), Республика Татарстан (9,8 млрд рублей), Пензенская область (7,8 млрд рублей), Краснодарский край (7,7 млрд рублей).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что правительство Подмосковья будет внимательно следить за развитием предпринимательства и поддержкой бизнеса в городских округах.

«Без ресурсов, без экономики вряд ли удастся осуществить какой-то прорыв, поэтому я прошу и дальше осуществлять эту работу, а мы будем за ней внимательно следить», — отметил глава Подмосковья.