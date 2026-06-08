Подмосковье привлекло 95 млрд рублей инвестиций на ПМЭФ

Московская область по итогам ПМЭФ заключила 42 соглашения на сумму около 95 млрд рублей. Реализация проектов позволит создать 7,8 тыс. рабочих мест, сообщила заместитель председателя правительства региона — министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Екатерина Зиновьева уточнила, что соглашения охватывают различные направления — от создания новых предприятий и развития инфраструктуры до запуска туристических объектов. В совокупности проекты обеспечат региону 7,8 тыс. новых рабочих мест.

«Сферы, на которые ориентированы закрепленные в рамках ПМЭФ договоренности, различные. Это и создание новых предприятий, и развитие инфраструктуры, и запуск новых туристических объектов, и многое другое», — отметила Зиновьева.

По ее словам, значительная часть соглашений направлена на развитие производственной и логистической инфраструктуры, а также на повышение уровня автоматизации предприятий. Подмосковье занимает лидирующие позиции среди регионов по уровню роботизации и продолжает развивать это направление, делая особый акцент на логистике как на отрасли с наибольшим объемом складских площадей.

В регионе уже действуют меры поддержки производителей роботов, разрабатываются дополнительные инструменты для компаний, внедряющих автоматизацию. Утвержден новый стандарт роботизации складов и логистических комплексов «5 звезд», который позволяет максимально автоматизировать все этапы складских операций. Инициатива получила высокую федеральную оценку и может быть тиражирована на федеральном уровне.

По итогам форума Подмосковье также подписало пять соглашений с производителями робототехники. Новые предприятия разместятся в государственных индустриальных парках «Ключ» и «Титан». Проекты реализуют компании «Комитас», «Валдай Роботы», «Битроботикс» и «Нью Лайн Инжиниринг», а «ВПГ Лазеруан» расширит Центр развития промышленной робототехники.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе уже открыли и планируются к запуску различные автоматизированные склады.

«Могу сказать, что на сегодня у нас четыре ведущие компании по робототехнике — это пока не гуманоиды, нам гуманоиды, может быть, и пока не к спеху: есть с кем пообщаться и дома, и на работе. А вот автоматизированные системы — мы их уже видим и в Раменском, и в Электростали, и в Ленинском, и, наверное, в любом другом городском округе. Огромное количество мигрантов используется в логистическом бизнесе, распредцентры. <…> В Подольске мы открыли автоматизированный склад», — рассказал Воробьев.