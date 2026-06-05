Подмосковье привлечет 22 млрд рублей в АПК по итогам ПМЭФ-2026

Московская область с 3 по 6 июня подписала на Петербургском международном экономическом форуме шесть соглашений в сфере агропромышленного комплекса на сумму 22 млрд рублей. Инвестиции направят на развитие молочного животноводства, тепличного хозяйства и переработки, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Ключевым направлением соглашений стало развитие молочного животноводства. В Наро-Фоминском округе «Совхоз «Головково» реализует проект на 2 300 голов фуражного стада с инвестициями 3,9 млрд рублей. В Зарайске компания «Сельхозпродукты» построит комплекс на 2 400 голов стоимостью около 3,3 млрд рублей. В городском округе Щелково К(Ф)Х Цветкова В. Н. создаст ферму на 1 000 голов крупного рогатого скота, вложив 1 млрд рублей.

Также предусмотрено развитие других направлений АПК. В Электростали построят вторую очередь тепличного комплекса «Иванисово» с инвестициями более 11,8 млрд рублей. В Кашире ООО «Норковая ферма «Мазаль» создаст звероводческую ферму полного цикла по разведению норки стоимостью 1 млрд рублей.

«Мясокомбинат Клинский» продолжит реконструкцию и модернизацию производства мясных и колбасных изделий в округе. Первый этап проекта стоимостью 2 млрд рублей уже завершен, на второй этап направят еще 1 млрд рублей.

Реализация соглашений позволит увеличить сырьевую базу региона и расширить перерабатывающие мощности, что повысит добавленную стоимость продукции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что все контракты, которые регион подписывает на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), находят отражение в различных производствах на территории области.

«Когда звучат эти большие цифры, всегда возникает у скептика <…> вопрос, насколько реальна их реализация? Вот каждый год мы подписываем контракты и видим, что 8 из 10 реализуются. То есть все, что подписываем громогласно здесь, соответственно находит подтверждение в заводе, фабрике, производстве тех или иных технологичных продуктов. Разных продуктов: и сельхоз-, и промышленных — в 80% случаев», — сказал Воробьев.