Подмосковье при поддержке Сбера упростит покупку бизнес-активов

Подмосковный Мининвест и Сбер на полях ПМЭФ подписали Меморандум о сотрудничестве, направленный на повышение инвестиционной привлекательности региона.

Документ подписали начальник управления принудительного взыскания и банкротства Сбербанка Евгений Акимов и заместитель председателя правительства — министр инвестиций промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Стороны сосредоточатся на анализе правоприменительной практики и разработке предложений по увеличению эффективности законодательной базы. Особое внимание будет уделено созданию комфортных условий для ведения бизнеса. Сбер предоставит правительству Подмосковья доступ к площадке Portal DA, чтобы регион мог размещать там принадлежащие им активы. Это позволит повысить заинтересованность граждан и бизнеса в инвестициях региона.

«Площадка Portal DA, где мы сможем размещать наши объекты с инвестпотенциалом, расширит круг потенциальных инвесторов, которым Московская область сможет предложить свои активы», — сказала Зиновьева.

Она добавила, что Сбер передаст Подмосковью свои объекты, находящиеся в регионе, для размещения на Инвестпортале Московской области. Подобное взаимодействие также позволит улучшить инвестиционную привлекательность региона.

Акимов пояснил, что они продолжают системную работу по улучшению инвестиционного климата в Московском регионе и совершенствованию его методологической и законодательной базы.

«Меморандум отражает нашу общую позицию по поддержке предпринимательства и повышению качества среды для ведения бизнеса. Использование цифровых решений Сбера, в частности платформы Portal DA, позволит вывести взаимодействие с бизнес-сообществом на качественно новый уровень. Так, Московская область получит дополнительные инструменты для привлечения инвестиций и укрепления своего экономического потенциала», — рассказал Акимов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что ПМЭФ — большое событие, на котором подводят промежуточные результаты достижений.

«Это касается как экономической, так и социальной работы, которую мы ведем в рамках идеологии национальных проектов президента (РФ Владимира Путина — ред.), в рамках идеологии президента», — сказал Воробьев.