Подмосковье представит свой стенд на агропромышленной выставке «Золотая осень»

С 9 по 12 октября в Тимирязев Центре пройдет ежегодная российская агропромышленная выставка «Золотая осень», организованная министерством сельского хозяйства РФ. «Подмосковье — пространство возможностей» — так именуется стенд 2024 года, в котором отражены достижения в десятилетнем цикле, а также новые подходы в работе и развитие таких важных направлений как наука, селекция и генетика. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

«Прорабатывая проект стенда, также решили сделать важный акцент на импортозамещении и экспорте, показать путь развития сельского хозяйства и агропромышленного комплекса региона за последние 10 лет, начиная с первоначальных показателей, завершая результатом проделанной работы, целями и задачами на ближайшее время», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

На стенде будет представлен проект по созданию племенного репродуктора ООО птицефабрики «Элинар-Бройлер», направленный на импортозамещение племенного материала и обеспечение инкубационным яйцом и мясом птицы производителей и жителей России, а также проект строительства селекционно-семеноводческого центра АПХ «Эко-культура» по промышленному производству семян томата, благодаря реализации которого будет замещено около 50% импортных семян данного вида культур.

Также в рамках мероприятия будет представлена продукция ведущих подмосковных производителей. АПХ «Эко-культура» предложит продегустировать спелые томаты, компания «Артфрут» представит свежие ягоды, выращенные также в Подмосковье, ООО «Стронг техник» представит макет будущей животноводческой фермы, АО «Дмитровский молочный завод» проведет дегустацию творожных сырков и сыров, а также «Еремино поле» предложит отведать фермерские колбасы их производства.

Адрес выставки: Москва, Верхняя Аллея 8. Подробную информацию можно найти на сайте. Без возрастных ограничений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.