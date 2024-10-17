Подмосковье представило новые форматы развития промышленного туризма

«Развитие промышленного туризма позволяет Московской области решить сразу несколько задач. Первая — это знакомство школьников и студентов с производственными процессами предприятий, что в дальнейшем поможет им определиться с профессией, а предприятиям — получить молодых специалистов. Вторая — это возможность для компании рассказать о себе, найти, например, новых поставщиков и возможности для развития бизнеса. Для решения этих задач мы запустили новый формат экскурсий «Бизнес-туры», а также совместно с региональным Министерством образования был разработан график профориентационных экскурсий для школьников Подмосковья», — рассказал начальник управления промышленной политики Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области Александр Заббаров.

Он также отметил, что, помимо формата «Бизнес-туров», в регионе запущен формат «Инвест-туров». Его целью является привлечение инвестиций и демонстрация возможностей и условий для инвесторов. В рамках такой экскурсии потенциальному инвестору компания презентует конкретный инвестпроект или инфраструктурную площадку.

В рамках сессии практикой привлечения молодых специалистов на промышленные площадки особой экономической зоны, а также опытом сохранения коллектива на предприятиях поделился заместитель генерального директора по инвестициям технико-внедренческой зоны «Дубна» Егор Круглов.

«Кадровая потребность в нашей ОЭЗ составляет более 1 000 специалистов в год. Это много. Особенно для небольшого города, каким является наукоград Дубна. Мы, как управляющая компания, оказываем содействие в привлечении кадров и в популяризации наших компаний среди молодежи. Дважды в год мы реализуем мероприятия, направленные на привлечение кадров, а также на поиск выдающихся специалистов для резидентов ОЭЗ «Дубна». Это такие традиционные уже для нашей площадки мероприятия, как ярмарки вакансий, конкурсы и хакатоны», — сказал Круглов.

В рамках развития промышленного туризма в Подмосковье создан сервис «Промышленное кольцо», размещенный на инвестиционном портале Московской области. Сервис позволяет ознакомиться с предприятием-участником программы, его видео-визиткой и записаться на экскурсию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что развитию турбизнеса в регионе помогут внедренные меры поддержки.

По словам главы региона, в области действует программа, которая позволяет за 1 рубль получить землю на развитие туризма, обеспечение рекреационных зон или строительство отеля.